CHP’de Kritik Gün Yarın… 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yapılacak

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla yarın "İrade Milletindir" sloganıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da adaylığını açıkladığı kurultayda sadece genel başkanlık için yarış olmayacak; Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

DİVAN BAŞKANLIĞINA ÇAVUŞOĞLU ÖNERİLECEK

Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak PM seçimleri için Özgür Özel’in bir anahtar liste oluşturması bekleniyor. (Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği) olarak mevcut PM üyelerinin çoğunun bu listede yer bulması öngörülüyor. Kurultayın Divan Başkanlığı görevine ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun getirilmesi teklif edilecek.

Köklerini 4 Eylül 1919’daki Sivas Kongresi’ne dayandıran CHP, bu tarihi 1’inci Kurultayı olarak kabul ediyor. Şimdi ise gözler Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 21’inci Olağanüstü Kurultay’a çevrilmiş durumda. Sabah 10.00’da başlaması planlanan kurultay, Özgür Özel’in 21 Mart’ta Saraçhane Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasında yaptığı çağrının ardından organize edildi. Özel, Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultay'a ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından partiye kayyım atanma ihtimaline karşı bu olağanüstü toplantı kararını aldığını belirtmişti ve aynı zamanda genel başkanlık için yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

ADAYLIK İÇİN 67 İMZA GEREKİYOR

Ümit Uysal ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla genel başkanlığa aday olduğunu kamuoyuyla paylaştı. CHP Tüzüğü gereği, bir kişinin aday olabilmesi için delegelerin en az yüzde 5’inin imzasını alması gerekiyor. Kurultayda oy kullanacak bin 323 delegenin bulunduğu dikkate alındığında, adaylık için gereken imza sayısı 67.

Divan Başkanlığı konusunda edinilen kulis bilgilerine göre, Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun adı ön planda. Kurultayda PM’ye 60, YDK’ya ise 15 üye seçilecek. Bu seçimler çarşaf listeyle gerçekleşecek olsa da, Özgür Özel’in anahtar bir liste hazırlığı içinde olduğu bildiriliyor. (Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği) doğrultusunda mevcut PM üyelerinin önemli bir kısmının bu listede yer alması muhtemel. Parti kulislerine göre listede yapılacak değişikliklerin 8 ila 10 isimle sınırlı kalabileceği, bazı PM ve MYK üyelerine farklı görevler önerileceği de konuşuluyor.

ÖZEL'DEN 'BİRLİK BERABERLİK' MESAJI

Kurultayda Özel’in yapacağı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sürece değinerek, partililere ''birlik ve beraberlik'' mesajı vermesi bekleniyor. Konuşmasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesine özel bir vurgu yapacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN DELEGELERE MEKTUP

Bu arada Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da kurultay delegelerine hitaben bir mektup gönderdi. Mektubunda güçlü bir kararlılık mesajı veren İmamoğlu, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.

Özel’in çağrısıyla, aynı gün saat 16.00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde geniş katılımlı bir "Ankara Mitingi" de düzenlenecek. Ayrıca kurultay, salon dışına kurulacak dev ekranlar aracılığıyla vatandaşlar tarafından da izlenebilecek.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

Özgür Özel, kurultaya geçmiş dönem CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bizzat arayarak davet etti.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayda aday olacağına dair çıkan söylentilere karşı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurdu. Adaylıktan çekilme gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara."

Kaynak: ANKA