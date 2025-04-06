CHP’den Berkay Gezgin İçin Sürpriz Karar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in partideki anahtar listede yer alacağını duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı ve şu anda Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan, Berkay Gezgin'in 52 kişilik anahtar listesinde olacağını açıkladı.

Özgür Özel, açıklamasında "Her şey çok güzel olacak Berkay" diyerek duyurdu: "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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