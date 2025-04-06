Avrupa'nın Kabusu Türkiye'ye Sıçradı! Avcılar'ı İstila Etti, İlaç Etki Etmiyor

İstanbul Avcılar’da bakanlığın kırmızı bültenle uyardığı böcek için alarm verildi. Böceklerin istilasına maruz kalan ağaçlar köklerinden sökülürken, böceklerin çınar, söğüt, armut, dut, Çin üzümü, kavak, liçi, meşe gibi çok sayıda türü öldürdüğü açıklandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Aranıyor' başlığıyla 'Kırmızı bülten' hazırlayarak uyarılar yayınladığı öldürücü ‘Turunçgil Uzun Antenli Böcek’, Avcılar’ın Cihangir Mahallesi’nde görüldü.

Avrupa'nın Kabusu Türkiye'ye Sıçradı! Avcılar'ı İstila Etti, İlaç Etki Etmiyor - Resim : 1

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Avrupa'da İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve Hırvatistan dahil birçok ülkede görülen, böcek türü Türkiye'de de görüldü. Avcılar’da Cihangir Mahallesi'nde bazı sokaklarda kaldırımlarda bulunan akça ağaç ile dişbudak ağaçlarının bu böceklerin istilasına maruz kaldığı belirlendi. 23 ağaç, Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediyenin ortak çalışmasıyla köklerinden sökülerek imha edildi.

Avrupa'nın Kabusu Türkiye'ye Sıçradı! Avcılar'ı İstila Etti, İlaç Etki Etmiyor - Resim : 2

AĞAÇLARI ÖLDÜRÜYOR

İlacın etki etmediği böceğin turunçgiller, ceviz, elma, Avustralya çamı, ebegümeci, çınar, söğüt, armut, dut, Çin üzümü, kavak, liçi, kumkuat, Japon kırmızı sediri, meşe ve ficus dahil olmak üzere birçok farklı sert ağaç türünü istila ederek öldürdüğü uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA

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