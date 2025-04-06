Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu İçin ‘Koltuk’ Mesajı

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken bir mesaj verdi.

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CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.

Burada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay hakkında “Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olacak” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.

Kaynak: ANKA

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