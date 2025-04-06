Ara Tatil Sonrası İlk Ders Zili Yarın

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili yarın sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ikinci yarı yıl için ders başında olmaya devam edecek.

9 günlük tatil boyunca öğrenciler dinlenirken, öğretmenler de hem dinlenip hem de çevrim içi seminerlere katıldı.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Eğitim-öğretim döneminin sona ermesi sonrasında da sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi