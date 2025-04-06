Ara Tatil Sonrası İlk Ders Zili Yarın

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından yarın yeniden ders başı yapacak.

Son Güncelleme:
Ara Tatil Sonrası İlk Ders Zili Yarın

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili yarın sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ikinci yarı yıl için ders başında olmaya devam edecek.

9 günlük tatil boyunca öğrenciler dinlenirken, öğretmenler de hem dinlenip hem de çevrim içi seminerlere katıldı.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Eğitim-öğretim döneminin sona ermesi sonrasında da sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirilecek.

Öğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı... İşte DetaylarÖğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı... İşte DetaylarEğitim
CHP'li Kış'tan MEB'e Müfredat TepkisiCHP'li Kış'tan MEB'e Müfredat TepkisiEğitim

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Eğitim Okul Öğrenci
Son Güncelleme:
Öğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı... İşte Detaylar Öğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
KBÜ'lü Beyin Cerrahları Türkiye'de İlk 5'e Girdi KBÜ'lü Beyin Cerrahları Türkiye'de İlk 5'e Girdi
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu