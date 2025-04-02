Öğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı... İşte Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvurularının bugün başlayıp 16 Nisan’a kadar e-Okul üzerinden alınacağını duyurdu.

Öğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı... İşte Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları başladı. Başvurular isteğe bağlı olup, okul müdürlükleri 17 Nisan’a kadar başvuruları onaylayacak.

Öğrenciler Dikkat! LGS Başvuruları Başladı... İşte Detaylar - Resim : 1

Sınav, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer seçmeli okullara öğrenci alımını amaçlayan merkezi sınavda, 8. sınıf müfredatına uygun sorular yer alacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 4 Haziran’da yayınlanacak. Sınavda Türkçe, tarih, din, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 90 soru sorulacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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