Öğrencilerin Son Ders Zili Heyecanı... 9 Günlük Ara Tatil Bugün Başlıyor!

Milyonlarca öğrencinin beklediği ara tatil dönemi geldi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmış, ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak Cuma günü sona ermişti.

BUGÜN SON DERSLERİNE GİRECEKLER

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü bitecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA