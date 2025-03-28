Öğrencilerin Son Ders Zili Heyecanı... 9 Günlük Ara Tatil Bugün Başlıyor!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da bu eğitim yılının ikinci ara tatilini yapacak. Öğrencileri, tatilden önceki son derslerine ise bugün giriyor.

Öğrencilerin Son Ders Zili Heyecanı... 9 Günlük Ara Tatil Bugün Başlıyor!

Milyonlarca öğrencinin beklediği ara tatil dönemi geldi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmış, ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak Cuma günü sona ermişti.

Öğrencilerin Son Ders Zili Heyecanı... 9 Günlük Ara Tatil Bugün Başlıyor! - Resim : 1

BUGÜN SON DERSLERİNE GİRECEKLER

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü bitecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran'da sona erecek.

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Kaynak: AA

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