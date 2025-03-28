Öğrencilerin Son Ders Zili Heyecanı... 9 Günlük Ara Tatil Bugün Başlıyor!
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da bu eğitim yılının ikinci ara tatilini yapacak. Öğrencileri, tatilden önceki son derslerine ise bugün giriyor.
Milyonlarca öğrencinin beklediği ara tatil dönemi geldi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmış, ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak Cuma günü sona ermişti.
BUGÜN SON DERSLERİNE GİRECEKLER
İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü bitecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.
9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA