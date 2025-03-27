MEB, Mercek Altına Aldı, 81 İle Yazı Gönderildi... Özel Okullarda Fahiş Fiyat Krizi: Bunları Yapmayan Yandı!

MEB, özel okullardaki fahiş fiyat krizi için yeni bir adım daha attı. 81 ile yazı gönderen MEB, tüm ödemeleri yakın mercek altına aldığını duyurdu. Yazıda, okula yapılan tüm ödemelerin okulun kurumsal hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yapılacak herhangi bir anlaşma olursa bunun şahıslarla değil; kurum yönetimiyle yapılması gerektiği ifade edildi.

MEB, Mercek Altına Aldı, 81 İle Yazı Gönderildi... Özel Okullarda Fahiş Fiyat Krizi: Bunları Yapmayan Yandı!

Türkiye, eğitim sahnesinde uzun bir süredir fahiş fiyatlarla mücadele ediyor. Özel okullarda yaşanan fiyat krizi artarak devam ederken son açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB, 81 ile yazı göndererek 'MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlattı.

ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Yazıda, yönetmeliğin 53'üncü maddesine ‘ücret tespiti’ başlığıyla eklenen yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri yöntemlerle sunulan tüm hizmetlerin ücret tespiti kapsamına alındığı belirtildi. Yönetmeliğin 55'inci maddesine göre özel okulların eğitim ücreti ile birlikte 'diğer hizmetler' karşılığında aldığı ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hale getirildiği aktarıldı.

OKULLARDAKİ HER HİZMET KAYIT ALTINA ALINACAK

MEB'in yazısında, özel okulların 'hizmet alımı' yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiği, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın şekilde kullanılan mal ve hizmetlerin de elektronik ticaret ortamı gibi yöntemlerle temin edilmesi halinde de bu kapsama girdiği ve ücret ilanı zorunluluğu bulunduğu vurgulandı.

YARDIMCI KİTAPLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bakanlık, yazıda özel okullarda yalnızca MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasının esas olduğunu hatırlattı. Ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı durumunda da yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilip okulda yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetleri için de aynı kuralların geçerli olduğu kaydedildi.

YEMEK VE KAHVALTI ÜCRETLERİ

Velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için üçüncü kişilerle doğrudan anlaşma yapmasının uygun olmadığı, hizmetin kurum yönetimi ile yapılan anlaşma ile yürütülmesi gerektiği bildirildi. Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerinden bu düzenlemeler doğrultusunda özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimleri hassasiyetle yürütmelerini istedi.

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Kaynak: DHA

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