MEB'den Özel Okul Uyarısı: Yasaya Aykırı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) özel okullarla ilgili uyarı geldi. MEB, özel okulların velilerden "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında ek ücret talep etmesinin yasal olmadığını duyurdu.

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MEB'den Özel Okul Uyarısı: Yasaya Aykırı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen 'diğer ücretler' veya 'genel gider' adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi. Yazıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların 'genel gider', 'diğer ücret' gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu' ve 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere dikkat çekildi.

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, 'benzeri hizmetler' ifadesinin yer aldığının aktarıldığı yazıda, bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

'Benzeri hizmetler' kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmeti işaret ettiği belirtilen yazıda, "Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır" denildi.

Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

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Kaynak: DHA

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