Özel Okul Fiyatlarına Yapılacak Zam Belli Oldu: Veliler Boncuk Boncuk Terleyecek
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca veliye kötü haber geldi. TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından, özel okul ücretlerine uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Özel okul eğitim ücretleri, önceki yılın fiyatlarına, 12 aylık ortalama tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile üretici fiyat endeksinin (ÜFE) toplamının yarısı ve ek olarak %5 oranında bir artışla belirleniyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılı için 12 aylık ortalama TÜFE %58,51, ortalama ÜFE ise %41,10 olarak açıklandı. Bu veriler ışığında, özel okul ücretlerine yapılabilecek tavan zam oranı %54,80 olarak belirlendi.
KIYAFET, ETÜT, SERTİFİKA VE DİPLOMA ÜCRETLERİNE ZAM
Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, yemek ve servis ücretleri haricindeki hizmetler için de yeni düzenlemeler getirildi. Pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücret artışları, bir önceki yılın ÜFE ortalamasına, TÜFE ortalamasının yarısının eklenmesiyle hesaplanacak. Bu düzenlemeye göre, bu hizmetlere yapılabilecek maksimum zam oranı %49,80 olarak açıklandı. Ayrıca, okullar ders kitabı adı altında herhangi bir ücret talep edemeyecek.
KURUMLAR ÜCRETLERİ İNTERNETTE YAYIMLAYACAK
Yönetmelik kapsamında, anaokulundan lise kademesine kadar tüm özel okullar, belirledikleri eğitim ve diğer hizmet ücretlerini kurumlarının internet sitesinde yayımlamakla yükümlü olacak. Tüm ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklere bildirilen hesap numaralarına yapılacak.