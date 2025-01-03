Özel Okul Fiyatlarına Yapılacak Zam Belli Oldu: Veliler Boncuk Boncuk Terleyecek

KIYAFET, ETÜT, SERTİFİKA VE DİPLOMA ÜCRETLERİNE ZAM

Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, yemek ve servis ücretleri haricindeki hizmetler için de yeni düzenlemeler getirildi. Pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücret artışları, bir önceki yılın ÜFE ortalamasına, TÜFE ortalamasının yarısının eklenmesiyle hesaplanacak. Bu düzenlemeye göre, bu hizmetlere yapılabilecek maksimum zam oranı %49,80 olarak açıklandı. Ayrıca, okullar ders kitabı adı altında herhangi bir ücret talep edemeyecek.