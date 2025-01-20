DEVA Partili Kısacık’ın Kanun Teklifi Hayata Geçti: Kitaplar Artık Ücretsiz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık’ın çalışmaları sonucu Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Kısacık’ın, tüm okullarda ders ve ek kaynak kitaplarının ücretsiz olarak Bakanlık tarafından karşılanması yönündeki kanun teklifi hayata geçirildi.

Baran Şenel Baran Şenel
DEVA Partili Kısacık’ın Kanun Teklifi Hayata Geçti: Kitaplar Artık Ücretsiz

Okullarda son dönemde yaşanan sorunlar üzerine çalışmalar yapan DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, okulların temizlik ve güvenlik, öğrencilerin yemek problemleri, okulların bağış adı altında kayıt ücreti talep etmesi ve velilere MEB’in dağıttığı kitaplar dışında ek kaynak kitaplar aldırılması yönündeki şikayetleri, TBMM’de dile getirerek gündeme taşımıştı.

Özellikle velilerin, okulların ek kaynak kitap aldırılması talebi sorununun üzerine giden Kısacık, konu hakkında kanun düzeyinde bir adım atarak devlet ve özel okul fark etmeksizin okullarda ders ve kaynak kitapların ücretsiz olarak bakanlık tarafından basılmasını ve dağıtılması yönündeki kanun teklifi vermişti.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ OLDU

Kısacık, 2025 Yılı MEB Plan Bütçe görüşmelerinde Yusuf Tekin’e velilerin ek kaynak kitap sorununu iletmiş bu konuda verdiği kanun teklifine de Bakanlığın destek vermesini istemişti.

Kısacık’ın teklifi karşılık buldu ve MEB yaptığı son değişiklikle devlet okullarıyla birlikte özel okullarda ek kaynak kitap olarak MEB tarafından basılan ve dağıtılan ücretsiz kitapların okutulacağını mevzuata ekledi. MEB’in duyurduğu son değişiklikle Kısacık’ın teklifi hayata geçirilmiş oldu.

DEVA Partili Kısacık’ın Kanun Teklifi Hayata Geçti: Kitaplar Artık Ücretsiz - Resim : 1

TEŞEKKÜR MESAJI

Sadullah Kısacık, sosyal medya mesajıyla Bakan Yusuf Tekin’e teşekkürlerini iletti. Kısacık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde devlet veya özel okul fark etmeksizin tüm okullarda kitapların ve kaynak kitapların ücretsiz dağıtılması gerektiğini belirtmiş, bununla ilgili verdiğimiz kanun teklifine Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'den destek istemiştik. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda da kitapların ücretsiz dağıtılması konusunda düzenleme yaptı. Teklifimizi hayata geçirdikleri için başta Sayın Bakan olmak üzere tüm Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim.”

Veliler Dikkat: Özel Okullar İçin Kayıt Sözleşmesi GüncellendiVeliler Dikkat: Özel Okullar İçin Kayıt Sözleşmesi GüncellendiEğitim

Öğrenciler İçin Tatil Vakti: Milyonlarca Öğrenci Karne Alacak Öğrenciler İçin Karne Zili Çalıyor
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Öğrenciler İçin Tatil Vakti: Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karne Aldı Öğrenciler İçin Tatil Vakti: Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karne Aldı
Bu Yöntemle Patatesler Asla Filizlenmiyor! İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor Bu Yöntemle Patatesler Asla Filizlenmiyor! İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak