DEVA Partili Kısacık’ın Kanun Teklifi Hayata Geçti: Kitaplar Artık Ücretsiz

Okullarda son dönemde yaşanan sorunlar üzerine çalışmalar yapan DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, okulların temizlik ve güvenlik, öğrencilerin yemek problemleri, okulların bağış adı altında kayıt ücreti talep etmesi ve velilere MEB’in dağıttığı kitaplar dışında ek kaynak kitaplar aldırılması yönündeki şikayetleri, TBMM’de dile getirerek gündeme taşımıştı.

Özellikle velilerin, okulların ek kaynak kitap aldırılması talebi sorununun üzerine giden Kısacık, konu hakkında kanun düzeyinde bir adım atarak devlet ve özel okul fark etmeksizin okullarda ders ve kaynak kitapların ücretsiz olarak bakanlık tarafından basılmasını ve dağıtılması yönündeki kanun teklifi vermişti.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ OLDU

Kısacık, 2025 Yılı MEB Plan Bütçe görüşmelerinde Yusuf Tekin’e velilerin ek kaynak kitap sorununu iletmiş bu konuda verdiği kanun teklifine de Bakanlığın destek vermesini istemişti.

Kısacık’ın teklifi karşılık buldu ve MEB yaptığı son değişiklikle devlet okullarıyla birlikte özel okullarda ek kaynak kitap olarak MEB tarafından basılan ve dağıtılan ücretsiz kitapların okutulacağını mevzuata ekledi. MEB’in duyurduğu son değişiklikle Kısacık’ın teklifi hayata geçirilmiş oldu.

TEŞEKKÜR MESAJI

Sadullah Kısacık, sosyal medya mesajıyla Bakan Yusuf Tekin’e teşekkürlerini iletti. Kısacık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde devlet veya özel okul fark etmeksizin tüm okullarda kitapların ve kaynak kitapların ücretsiz dağıtılması gerektiğini belirtmiş, bununla ilgili verdiğimiz kanun teklifine Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'den destek istemiştik. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda da kitapların ücretsiz dağıtılması konusunda düzenleme yaptı. Teklifimizi hayata geçirdikleri için başta Sayın Bakan olmak üzere tüm Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim.”