Öğrenciler İçin Tatil Vakti: Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karne Aldı

Türkiye genelinde öğrenciler için tatil başladı. Sivas'ta 108 bin 981 öğrenci karne aldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel İdare İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

Öğrenciler İçin Tatil Vakti: Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karne Aldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas’ta 689 okul ve 6 bin 307 derslikte eğitim gören 108 bin 981 öğrenci karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel İdare İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

Okulun 1'inci sınıf öğrencilerinden oluşan Mehterân Takımı ile karşılanan Vali Şimşek, sınıflara geçerek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Maarif eğitim modeli kapsamında bu yıl ilk kez 1’inci sınıf öğrencileri için hazırlanan Gelişim Raporlarını minik öğrencilere veren Vali Şimşek, diğer sınıfları da gezerek öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Şimşek, ara tatili iyi geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini ve kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

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Kaynak: DHA

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