MEB Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Bütün Okulları Kapsayacak Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ili kapsayan düzenlemeyi duyurdu. Öğrenciler, karne öncesi 1 hafta boyunca ders görmeyecek onun yerine hem eğlenecek hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yarıyıl tatiline daha keyifli girmesi için önemli bir karar aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak'ta sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak. Ancak bu yıl öğrencileri farklı bir sürpriz bekliyor.
EĞLENCEYE YER VERİLECEK
Karne öncesi bir hafta boyunca okullarda dersler olmayacak. Bunun yerine, 13-16 Ocak tarihleri arasında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek. Bu hafta boyunca öğrenciler, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılarak hem eğlenecek hem de gelişimlerine katkıda bulunacaklar.
Bu karar, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de önem veren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda alındı. Böylece öğrenciler, okulların son haftasında ders yükünden kurtularak ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar.
1 HAFTA BOYUNCA UYGULANACAK ETKİNLİKİLER
Dönem sonu faaliyet haftası kapsamında öğrencilere sunulacak etkinlikler arasında;
Sanatsal etkinlikler: Resim, müzik, drama gibi sanat dallarına yönelik atölyeler
Kültürel etkinlikler: Müze ziyaretleri, tiyatro oyunları, konserler
Sportif etkinlikler: Turnuvalar, yarışmalar, sportif gösteriler
Bilimsel etkinlikler: Bilimsel deneyler, atölyeler, bilim şenlikleri