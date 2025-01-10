MEB Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Bütün Okulları Kapsayacak Değişiklik

EĞLENCEYE YER VERİLECEK

Karne öncesi bir hafta boyunca okullarda dersler olmayacak. Bunun yerine, 13-16 Ocak tarihleri arasında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek. Bu hafta boyunca öğrenciler, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılarak hem eğlenecek hem de gelişimlerine katkıda bulunacaklar.

Bu karar, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de önem veren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda alındı. Böylece öğrenciler, okulların son haftasında ders yükünden kurtularak ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar.