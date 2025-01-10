MEB Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Bütün Okulları Kapsayacak Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ili kapsayan düzenlemeyi duyurdu. Öğrenciler, karne öncesi 1 hafta boyunca ders görmeyecek onun yerine hem eğlenecek hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğrenci Okul
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MEB Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Bütün Okulları Kapsayacak Değişiklik - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yarıyıl tatiline daha keyifli girmesi için önemli bir karar aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak'ta sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak. Ancak bu yıl öğrencileri farklı bir sürpriz bekliyor.

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MEB Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Bütün Okulları Kapsayacak Değişiklik - Resim: 2

EĞLENCEYE YER VERİLECEK

Karne öncesi bir hafta boyunca okullarda dersler olmayacak. Bunun yerine, 13-16 Ocak tarihleri arasında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek. Bu hafta boyunca öğrenciler, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılarak hem eğlenecek hem de gelişimlerine katkıda bulunacaklar.

Bu karar, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de önem veren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda alındı. Böylece öğrenciler, okulların son haftasında ders yükünden kurtularak ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar.

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MEB Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Bütün Okulları Kapsayacak Değişiklik - Resim: 3

1 HAFTA BOYUNCA UYGULANACAK ETKİNLİKİLER

Dönem sonu faaliyet haftası kapsamında öğrencilere sunulacak etkinlikler arasında;

Sanatsal etkinlikler: Resim, müzik, drama gibi sanat dallarına yönelik atölyeler

Kültürel etkinlikler: Müze ziyaretleri, tiyatro oyunları, konserler

Sportif etkinlikler: Turnuvalar, yarışmalar, sportif gösteriler

Bilimsel etkinlikler: Bilimsel deneyler, atölyeler, bilim şenlikleri

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