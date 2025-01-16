Özel Okullar Cep Yaktı: Fahiş Fiyat Krizi Meclis Gündeminde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel okul eğitim ücretleri için yüzde 54,8 oranında bir üst sınır belirlendi. Ancak özel okullar bu orana uymayarak ücretlerinde "fahiş fiyat" artışına gitti. Bazı özel okulların bir yıllık ücreti 1 milyon liraya dayandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, özellikle birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf gibi kademe geçişlerinde bu oranların uygulanmadığını vurgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

'EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI'

Türkoğlu, “Velilerden yeni kayıt ücretleri kapsamında 1 milyon TL’yi aşan bedeller talep edilmekte ve yemek, servis, kıyafet gibi ek hizmetlerde yüzde 100-150 oranında zam yapılmakta. Bu durum, velilerin ekonomik olarak mağdur olmasına neden olmakta, eğitimde eşitlik ilkesine ve Tüketici Hakları Kanunu’na aykırı” ifadelerini kullandı.

'DENETİM PLANI VAR MI?'

Türkoğlu’nun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle sunduğu soru önergesi şöyle:

"SORU 1- Millî Eğitim Bakanlığı, özel okulların öğrenim ücretleri ve ek hizmet ücretlerine ilişkin denetimlerini hangi sıklıkla gerçekleştirmektedir?

SORU 2- Özel okulların belirlenen ücret artış sınırını aşmaları durumunda Bakanlık tarafından uygulanan yaptırımlar nelerdir?

SORU 3- Bu yıl uygulanan yeni kayıt ücretleri konusunda özel okulların talep ettiği fahiş ücretler hakkında, Bakanlığınızın bir düzenleme veya denetim planı var mıdır?

SORU 4- Ek hizmetler (yemek, servis, kıyafet, kırtasiye vb.) konusunda yapılan aşırı zamların önüne geçmek için Bakanlığınızca herhangi bir düzenleme veya üst sınır belirleme çalışması yapılacak mıdır?

SORU 5- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına özel okulların fiyat politikalarını şeffaflaştırmaya ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarınız var mıdır?

SORU 6- Velilere yemek, servis gibi hizmetleri zorunlu tutan özel okul uygulamalarının, Tüketici Hakları Kanunu’na aykırılığı hususunda Bakanlığınızca herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?"