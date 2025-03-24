İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Boykot Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan, dün tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası iyice büyüyen protestolar ülkenin birçok noktasında devam ediyor. Kararın hukuksuz olduğunu savunarak İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep eden eylemciler polisin sert müdahalesine ve gözaltılara maruz bırakılırken, kimi kuruluş ve örgütler de boykot çağrısı yapıyor.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de genel boykot çağrısı yapması gündemden düşmezken, üniversite öğrencileri de dahil pek çok topluluk boykot kararı aldığını duyurmaya başladı. Son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, ülkede yaşanan adaletsiz uygulamalar ve baskı politikasına karşı 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla boykota gittiklerini açıkladı.

'SALDIRILARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Üniversite öğrencileri, kararlarını şu açıklamayla duyurdu:

"Bizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak, üniversitelerin sadece derslere girip teknik bilgi edindiğimiz yerler değil, aynı zamanda haklarımızı, özgürlüğümüzü ve geleceğimizi savunduğumuz kamusal alanlar olduğuna inanıyoruz. Bugün, akademiye ve demokratik haklarımıza yönelen saldırılar karşısında sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz.

Yaşanan baskıcı ve hukuk dışı uygulamalar, gözaltılar, tutuklamalar ve halkın iradesinin gasp edilmesi karşısında öğrenciler olarak akademik boykota gidiyoruz. ODTÜ'nün çağrısıyla Hacettepe, Bilkent, İÜ, GSÜ, YTÜ ve İTÜ'de başlatılan boykot sürecine destek verdiğimizi duyuruyor, Bilgi Öğrenci Dayanışması olarak 24 Mart Pazartesi günü itibariyle akademik boykota başlıyoruz!

Bu süreçte tüm üniversiteleri, fakülteleri ve akademisyenleri boykota katılmaya ve haklı mücadelemizde bizlerle dayanışmaya çağırıyoruz. Arkadaşlarımızın hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını, Üniversitelerimizin ve akademik özgürlüğün gasp edilmesini kabul etmiyoruz! Üniversite Ayakta, Akademik Boykotta!"

Kaynak: Haber Merkezi