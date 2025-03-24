Ekrem İmamoğlu Muhatap Almamıştı: Sahte Fatura İddiasından Kadir Topbaş Dönemi Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında, gizli tanıkların ortaya attığı iddialara ilişkin sorulan tüm sorulara "Bu soruyu muhatap almıyorum" diyerek yanıt verdi.

"Gizli tanık Doğan" Neva Organizasyon Şirketi’nin İBB’ye sahte fatura kestiğini iddia ederek, "Neva Organizasyon Şirketinin sahibi olan Ahmet Çiçek isimli şahsın ise belediye şirketlerine, birçok şirketle beraber yoğun bir şekilde Murat Kapki’nin şirketlerine sahte fatura kestiğini duydum…" demişti.

Neva Organizasyon Şirketi’nin sadece 2014-2017 yılları arasında, AKP’li Kadir Topbaş döneminde belediyeden ihale aldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre şirket, 2014-2017 arasında belediyeden güncel değeri 27 milyon dolar olan toplam 12 ayrı ihale aldı. İBB’nin şirketle son sözleşmesi ise yine Topbaş döneminde 2016’da yapıldı.

Kaynak: Sözcü