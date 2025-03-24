Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün tutuklandı. Silivri Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu görevinden de uzaklaştırıldı. Yaşananlar her kesimden vatandaşın tepkisini çekti. Peki, AKP kurmayları olanlar hakkında ne düşünüyor? İşte çarpıcı kulis bilgisi...

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Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iki soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 19 Mart sabahı operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın çok sayıda isim evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İmamoğlu kent uzlaşısı soruşturmasından serbest kaldı ancak yolsuzluk suçlamasından tutuklandı. İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Yaşananlar Türkiye ve dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Siyasiler, sanatçılar, sporcular... tepkiler peş peşe geldi. Kulis bilgilerine göre bu durum AKP içinde de kaygıya yol açtı.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın köşe yazısına göre tutuklamalara ilişkin bazı AKP'liler, "Her açıdan tuhaf. ‘Neler oluyor?’ diye sorup araştırmaya kalksak yadırganırsın. Daha alt kademelerden bilgi almaya çalışıyoruz. Doğru düzgün bir bilgi akışı yok parti içinde. Herkes birbirine ‘Gerçekte ne oluyor?’ diye soruyor" diyerek endişelerini ifade ediyor.

Babacan köşe yazısında AKP'lilerin endişelerini şöyle dile getirdiğini aktardı:

"-Garip işler dönüyor. Bunun kime operasyon olduğunu iyi araştırmak lazım. Daha önce de komplo kokan girişimler olmuştu.

- Parti içinde kimsenin bu gelişmelerden haberi yoktu. Hiçbir yetkili organda konuşulmadı. Siyasilerin tamamı ekranda gördü. Tahmin etmek ayrı bir şey, bütün süreçlerden haberdar edilmek ayrı bir şey. Herkes kucağında buldu bunu…

- Yurt dışındaki imajımız zarar gördü. Açılım sürecinin etkilenmemesi için çaba var ama herkeste tereddüt oluştu. Doğru adımlar ve projeler bu kaos ortamından etkileniyor. Daha aklı selim kararlar alınmalı ve soğukkanlı adımlar atılmalı."

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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