CHP'li Kış'tan MEB'e Müfredat Tepkisi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişiklikleriyle ilgili tutarsız açıklamalarını gündeme taşıdı. CİMER üzerinden aldığı yanıtta 2017 değişikliklerinin “önemsiz” olarak nitelendirildiğini ancak aynı değişikliklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için temel oluşturduğu yönündeki açıklamanın çelişkili olduğunu belirtti. Kış, "Eğer bu değişiklikler bu kadar önemsizse, neden yıllarca o müfredatla eğitim verildi?" diyerek tepkisini gösterdi.

Bakanlığın verdiği yanıtta, 2017’de yapılan müfredat değişikliği için “geniş çaplı bir program geliştirme çalışması olarak değerlendirilmemelidir” ifadesi kullanıldı. Kış, “2017’de yapılan müfredat değişikliğiyle Evrim Teorisi çıkarıldı, cihat kavramı eklendi, Atatürkçülük budandı, 15 Temmuz’a özel paragraflar kondu. Şimdi kalkmış bunu sıradan bir güncelleme olarak göstermeye çalışıyorlar. Madem bu kadar önemsizdi, neden yıllarca o müfredatla eğitim verildi? Hadi biz kandık diyelim, öğrenciler 8 yıl boyunca neden bu ‘önemsiz’ programa tabi tutuldu?” diyerek tepki gösterdi.

Bakanlık cevabında, 2017 müfredatının “yok sayılmadığını” ve “2024 modeline veri sağladığını” belirtirken, daha önce Danıştay’a sunulan belgelerde bu değişikliğe yer verilmemesi konusuna da değinildi. Ancak Gülcan Kış, “Verilen yanıtlar birbiriyle çelişiyor. Hem ‘2017 değişiklikleri küçük çaplıydı’ diyorlar, hem de ‘Türkiye Yüzyılı Modeli’nin altyapısını oluşturdu’ diyorlar. Hangi cümleye inanalım?” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi