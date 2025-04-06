CHP Kurultayı'nda Flaş Gelişme, Tek Aday Özgür Özel

CHP’nin Ankara'daki Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ında CHP'nin kayıtlı 1368 delegesi, genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri genel başkanı belirlemek üzere bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun "Divan başkanı" olarak seçildiği Kurultay devam ederken Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

ÜMİT UYSAL ÇEKİLMİŞTİ

Uysal, dikkat çeken kararının sebebini ‘Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım’ diyerek açıklamıştı. Uysal’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Özgür Özel ve CHP eski milletvekili Berhan Şimşek olmak üzere iki aday kalmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek’in yeterli delege sayısına ulaşamaması sonrasında Kurultay’da tek aday Özgür Özel oldu.