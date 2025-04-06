Ekrem İmamoğlu'na Bir Destek de İtalya'dan: Belediye Binasına Pankartı Asıldı

İBB’ye düzenlenen operasyon kapsamında görevden alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na İtalya’dan destek geldi. Bologna Belediye Binasına İmamoğlu’nun posteri asılırken, Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, İmamoğlu serbest bırakılana dek posterin binada asılı kalacağını açıkladı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protesto gösterileri yurt içi ve yurt dışında devam ediyor. Türkiye’de İmamoğlu protestolarına katılan yüzlerce genç tutuklanırken, son olarak İtalya’nın Bologna kentinde İmamoğlu’nun tutuklanması protesto edildi.

İMAMOĞLU PANKARTI BELEDİYE BİNASINA ASILDI

Çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı bir pankart da Bologna Belediye Binasına asıldı. Eyleme katılarak İmamoğlu’na destek veren Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore eylemde kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'na Bir Destek de İtalya'dan: Belediye Binasına Pankartı Asıldı - Resim : 1

‘SERBEST BIRAKILANA DEK ASILI KALACAK’

İmamoğlu’yla birkaç kez yüz yüze geldiğini belirten Lepore İmamoğlu’nun değerli bir insan olduğunu ve İstanbul’da demokratik bir şekilde seçilmiş olduğunu belirtti. İstanbul’da bir milyon kişinin İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını istediğini ifade eden Lepore, belediye binasına asılan pankartın İmamoğlu serbest bırakılana dek asılı kalacağını da belirtti.

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