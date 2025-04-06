Kimse Bunu Beklemiyordu... Trump ile Netanyahu'nun Toplantı Gündeminden Türkiye Çıktı

Yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun toplantı gündeminde Türkiye'nin de yer aldığı ortaya çıktı. Durumu doğrudan İsrail Başbakanlığı açıkladı.

Son Güncelleme:
Kimse Bunu Beklemiyordu... Trump ile Netanyahu'nun Toplantı Gündeminden Türkiye Çıktı

Gazze Şeridi ile birlikte Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları da devam eden İsrail, en büyük müttefiki olan ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından başkent Washington'da ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Trump'ın birçok ülkeye uyguladığı fahiş ek gümrük tarifeleri ve İsrail'in saldırılarının devam ettiği bu durumda görüşmede bu konuların ele alınacağı tahmin edilse de, aslında Netanyahu ile Trump'ın görüşmesinde Türkiye'nin de bir müzakere konusu olduğu öğrenildi.

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmek üzere yola çıkacak. İki isim tarife konusunu, rehinelerimizin iade edilmesi çabalarını, İsrail- Türkiye ilişkilerini, İran'ın tehdidini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle mücadeleyi görüşecek" ifadelerine yer verdi.

Vergi Krizi Sonrası Kritik Görüşme! Netanyahu Beyaz Saray YolundaVergi Krizi Sonrası Kritik Görüşme! Netanyahu Beyaz Saray YolundaDünya
İsrail Başbakanı Netanyahu Tutuklama Kararı Dinlemedi, Macaristan'a Gittiİsrail Başbakanı Netanyahu Tutuklama Kararı Dinlemedi, Macaristan'a GittiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye İsrail ABD
Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'na Bir Destek de İtalya'dan: Belediye Binasına Pankartı Asıldı Ekrem İmamoğlu'na Bir Destek de İtalya'dan
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Pikachu Şimdi de İsrail'de! 'Gazze' Protestolarında En Öndeydi Pikachu Şimdi de İsrail'de! 'Gazze' Protestolarında En Öndeydi
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Kurultay Öncesi İmamoğlu'ndan Açıklama! 'Kayyım' Mesajı Dikkat Çekti 'Kayyım' Mesajı Dikkat Çekti
ABD’de Trump'a Karşı Öfke Büyüyor! On Binler Meydanlara İndi: Demokrasiden Elinizi Çekin ABD’de Trump'a Karşı Öfke Büyüyor! On Binler Meydanlara İndi: Demokrasiden Elinizi Çekin