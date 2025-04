Kimse Bunu Beklemiyordu... Trump ile Netanyahu'nun Toplantı Gündeminden Türkiye Çıktı

Gazze Şeridi ile birlikte Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları da devam eden İsrail, en büyük müttefiki olan ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından başkent Washington'da ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Trump'ın birçok ülkeye uyguladığı fahiş ek gümrük tarifeleri ve İsrail'in saldırılarının devam ettiği bu durumda görüşmede bu konuların ele alınacağı tahmin edilse de, aslında Netanyahu ile Trump'ın görüşmesinde Türkiye'nin de bir müzakere konusu olduğu öğrenildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmek üzere yola çıkacak. İki isim tarife konusunu, rehinelerimizin iade edilmesi çabalarını, İsrail- Türkiye ilişkilerini, İran'ın tehdidini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle mücadeleyi görüşecek" ifadelerine yer verdi.

PM Netanyahu will depart tomorrow for Washington following the invitation from US President Donald Trump. The two will discuss the tariff issue, the efforts to return our hostages, Israel-Turkey relations, the Iranian threat and the battle against the International Criminal Court