Can Yaman Türkiye'yi Seçmedi, Tepkilerin Hedefi Oldu

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de projeleriyle sıkça gündeme gelen oyuncu Can Yaman, bu kez verdiği bir yanıtla sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Yaman, İtalya'yı Türkiye'ye tercih ettiğini söyleyince Türk hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Can Yaman Türkiye'yi Seçmedi, Tepkilerin Hedefi Oldu

Ünlü yuncu Can Yaman, İstanbul’a annesiyle gezmeye geldiğinde koruma ordusuyla gezmesi ve gazetecilere gösterdiği sert tavırla tepki çekmişti. Şimdi ise bir söyleşisinde verdiği ‘Türkiye mi, İtalya mı?’ sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

Can Yaman Türkiye'yi Seçmedi, Tepkilerin Hedefi Oldu - Resim : 1

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Can Yaman’ın bir söyleşisinde ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Yaman, 4 yıl önce Türkiye’den ayrıldığını ve İtalya’da yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

Bu açıklama, Türk takipçileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, Yaman’ın yanıtına tepki göstererek "Biz de sana bayılıyorduk", "Kal dönme", "Rol bile yapamayan adamın egolarına bak" gibi yorumlarda bulundular. Ayrıca, "Burası sayesinde ünlendin, orada tanındın" ve "İşin bitince buraya gelir, yerli ve milli değerler diye ağlarsın" şeklinde eleştiriler yapıldı.

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