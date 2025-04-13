Popstar Türkiye'nin Yıldızı Bayhan'ın Konserinde İzdiham Yaşandı, Hayranları Alana Sığmadı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında Merkez Park’ta konser veren Bayhan, gönülleri fethetti. Bayhan’ı görmek için konser alanına akın eden seyirci, alana sığmayınca zor anlar yaşandı.

‘Tiryakinim’, ‘Seninle Olmak Var Ya’ ve ‘Paramparça’ gibi sevilen eserlerini seslendiren Bayhan, on binlerce Adanalı’nın kulaklarını pasını sildi. Yakın zamanda hayatını kaybeden arabeskin güçlü sesi Ferdi Tayfur’u da anan Bayhan, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

BAYHAN KİMDİR?

Popstar Türkiye yarışmasını üçüncü olarak tamamlamayarak ismini duyuran Bayhan, 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu.

2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı. 2013 yılında ise sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi.

2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirdi.

2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı.

Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi. Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı unvanını aldı.