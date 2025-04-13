Seda Sayan Düşman Çatlattı, Romantik Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabından eşi Çağlar Ökten ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı, romantik paylaşım deyim yerindeyse düşman çatlattı. İşte Seda Sayan ve eşinin çok konuşulan o pozu…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Seda Sayan Düşman Çatlattı, Romantik Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu

2022 yılının Nisan ayında, meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın evliliği çok konuşulmuştu. Seda Sayan’ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

Seda Sayan Düşman Çatlattı, Romantik Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu - Resim : 1

ROMANTİK PAYLAŞIM

Estetik operasyonlarıyla sıkça anılan Seda Sayan, evliliği sonrasında daha çok eşi ve romantik paylaşımlarıyla anılır hale gelmişti. Ünlü şarkıcı ve eşi yine gündem olacak bir paylaşıma imza attılar.

Seda Sayan Düşman Çatlattı, Romantik Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu - Resim : 2

İKİSİ DE AŞKA GELDİ

Sosyal medya hesaplarından birbirlerine yaptıkları övgülere yenisi ekleyen çift, birlikte yeni bir fotoğraflarını paylaştı. Hem Seda Sayan hem de Çağlar Ökten’in aynı anda hesaplarından paylaştıkları fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Romantik çift fotoğrafa ‘Sevgilim’ notunu düştü.

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