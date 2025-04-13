Ünlü Oyuncu Nicky Katt 54 Yaşında Hayatını Kaybetti
90'lı yılların ünlü isimlerinde, Hollywood'un kötü adamlarından Nicky Katt, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefatını açıklayan hukuk firması, ölüm sebebini ise henüz duyurmadı.
"Dazed and Confused", "Boston Public" ve “Full Frontal” gibi ünlü yapımlarla tanınan, 90'lı yılların popüler isimlerinden biri olan ABD'li oyuncu Nicky Katt'in, geçtiğimiz günlerde 54 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Oyuncunun vefatını, yasal temsiline sahip olan hukuk firması açıkladı. Nicky Katt’in 8 Nisan'da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, ölüm nedenine ilişkin ise henüz hiçbir bilgi paylaşılmadı. Ölüm nedeninin önümüzdeki günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Nicky Katt, ağırlıklı olarak Hollywood'un kötü adamlarını canlandıran bir aktör olarak tanınıyordu.
HAYAL KIRIKLIKLARINDAN BAHSETMİŞTİ
Soderbergh'in 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, “Bu film bana rol alamayan bir oyuncu olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını bir karaktere dökme fırsatı verdi" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi