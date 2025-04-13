Ünlü Oyuncu Nicky Katt 54 Yaşında Hayatını Kaybetti

"Dazed and Confused", "Boston Public" ve “Full Frontal” gibi ünlü yapımlarla tanınan, 90'lı yılların popüler isimlerinden biri olan ABD'li oyuncu Nicky Katt'in, geçtiğimiz günlerde 54 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Oyuncunun vefatını, yasal temsiline sahip olan hukuk firması açıkladı. Nicky Katt’in 8 Nisan'da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, ölüm nedenine ilişkin ise henüz hiçbir bilgi paylaşılmadı. Ölüm nedeninin önümüzdeki günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Nicky Katt, ağırlıklı olarak Hollywood'un kötü adamlarını canlandıran bir aktör olarak tanınıyordu.

HAYAL KIRIKLIKLARINDAN BAHSETMİŞTİ

Soderbergh'in 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, “Bu film bana rol alamayan bir oyuncu olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını bir karaktere dökme fırsatı verdi" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi