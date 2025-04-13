Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos… Evrim Alasya Gerçeği Açıkladı Sosyal Medya Yıkıldı

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından veda mesajı yayınlamaması tepki toplayan ünlü oyuncu Evrim Alasya sessizliğini bozdu. Alasya’nın seyirci tarafından sert bulunan üslubu sosyal medyaya damga vurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Show Tv’de 3 sezondur devam eden fenomen Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Pembe’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun son bölümde ölerek diziden ayrılmasının ardından dizideki kaoslara bir yenisi daha eklendi.

Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos… Evrim Alasya Gerçeği Açıkladı Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 1

VEDA PAYLAŞIMI YAPMADI

Sibel Taşçıoğlu’nun sürpriz vedası fanların tepkisini toplarken dizi ekibinde herkesin veda paylaşımı yapıp, oyuncu Evrim Alasya’nın veda etmemesi sosyal medyada ‘Arala bozuk mu?’ sorusunu da beraberinde getirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos… Evrim Alasya Gerçeği Açıkladı Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 2

'SİZİ İLGİLENDİREN HİÇBİR ŞEY YOK'

İki oyuncu arasındaki küslük iddialarının ardından dizinin Kıvılcım’ı Evrim Alasya, sessizliğini bozdu. 6 dakikalık bir video yayınlayan Alasya, Sibel Taşçıoğlu ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek şunları söyledi:

Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez. Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.

Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos… Evrim Alasya Gerçeği Açıkladı Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 3

ÜSLUBU LİNÇ EDİLDİ

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından sosyal medyadaki eleştiriler devam etti. Alasya’nın üslubunu sert bulan seyirciler ünlü oyuncuya şöyle tepki gösterdi:

Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos… Evrim Alasya Gerçeği Açıkladı Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 4

SENARİST: BENİM FİKRİMDİ

Öte yandan dizinin senaristi Melis Civelek, gazeteci Birsen Altuntaş’a yaptığı açıklamada ‘Sibel Taşçıoğlu ile çalışmak benim fikrimdi. 96 bölüm boyunca keyifle birlikte çalıştık. Ancak 90. bölüm itibarıyla hikâyemiz tekrara düşmeye başladı ve bir sıçrama gerekiyordu’ ifadelerini ile kararın çok önceden alındı mesajını vermişti.

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