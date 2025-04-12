Kızılcık Şerbeti Senaristinden 'Pembe' Açıklaması: Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek Yüzünden mi Diziden Ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı. Pembe karakterinin öldüğü son bölümde gözyaşları sel oldu. Ani ayrılık beraberinde çeşitli iddiaları getirdi. Dizinin senaristi Melis Civelek iddialara ilişkin sessizliğini bozdu.

Kızılcık Şerbeti Senaristinden 'Pembe' Açıklaması: Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek Yüzünden mi Diziden Ayrıldı?

Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne gündem olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde sarsıcı bir ayrılık gerçekleşti. Kızılcık Şerbeti’nin son bölümündeki sürpriz ayrılık dizinin hayranlarını derinden üzdü.

Dizide uzun süredir Pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, son bölümle birlikte ekibe veda etti.

Kızılcık Şerbeti Senaristinden 'Pembe' Açıklaması: Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek Yüzünden mi Diziden Ayrıldı? - Resim : 1

Bu ayrılığın ardından izleyiciler arasında çeşitli spekülasyonlar gündeme gelirken, dizinin senaristi ve yaratıcılarından Melis Civelek, konuya açıklık getirdi.

Birsen Altuntaş'a konuşan Civelek, bu ayrılığın tamamen hikâyesel bir ihtiyaç doğrultusunda alındığını belirterek, "Sibel Taşçıoğlu ile çalışmak benim fikrimdi. 96 bölüm boyunca keyifle birlikte çalıştık. Ancak 90. bölüm itibarıyla hikâyemiz tekrara düşmeye başladı ve bir sıçrama gerekiyordu" dedi.

'PROBLEM YOK'

Herhangi bir kişisel sorun yaşanmadığını da vurgulayan Civelek, "Sibel’le aramızda en ufak bir problem yok. Hatta yakın zamanda Feyza’nın ameliyatı sonrası hastaneye gelen ilk isimlerden biri Sibel oldu" sözleriyle dostluklarının sürdüğünü ifade etti.

Melis Civelek, ayrıca dizinin 103. bölümde etkileyici bir sezon finaliyle kapanacağı da açıklandı.

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