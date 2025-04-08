Kızılcık Şerbeti Setinde Gözyaşları Sel Oldu, Fanların Korktuğu Başına Geldi
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı ‘Pembe’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sibel Taşcıoğlu, kendisi için sette hazırlanan veda pastasını kesti. Ünlü oyuncunun set arkadaşlarıyla yaşadığı duygusal anlar kameralara yansırken, vedası ise kesinleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV’de yayınlandığı günden bu yana rekorlar kırarak izlenmeye devam eden, başrollerinde Doğukan Güngör, Sibel Taşcıoğlu, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde veda edecek isimler arasında bir yenisi daha eklendi.
VEDA PASTASINI KESTİ
Kısa süre önce Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Pembe’ karakteriyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu Sibel Taşcıoğlu’nun diziye veda edeceğini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, şimdi de sette yapılan vedayı paylaştı.
SET ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Görüntülerde Sibel Taşcıoğlu için veda pastası hazırlandığı, pasta üstüne başarılı oyuncunun fotoğrafının yerleştirildiği görüldü. Pastasını keserken duygu dolu anlar yaşayan ünlü oyuncuya set arkadaşları da destek verdi. Ünlü oyuncunun diziye veda edeceği böylelikle kesinleşti.
Öte yandan Sibel Taşcıoğlu’nun yakın arkadaşı Ayşe Şule Bilgiç’in sosyal medya hesabından yayınladığı soru-cevap anketinde ‘Sibel Hanım diziden çıkıyor mu? Çok merak ediyoruz’ sorusu sorulmuştu. Soruyu Sibel Taşcıoğlu’na yönlendiren Ayşe Şule Bilgiç, şunları söylemişti: Sorduk, ‘Pembesiz Şerbo mu olur?’ dedik. Söylemedi, izleyip göreceğiz.