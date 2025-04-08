Kızılcık Şerbeti Setinde Gözyaşları Sel Oldu, Fanların Korktuğu Başına Geldi

Show TV’de yayınlandığı günden bu yana rekorlar kırarak izlenmeye devam eden, başrollerinde Doğukan Güngör, Sibel Taşcıoğlu, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde veda edecek isimler arasında bir yenisi daha eklendi.