Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu İsyan Etti

Ünlü fenomen Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini belirterek, Çetin’den şikayetçi oldu. Berk Çetin gözaltına alınırken, isim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin ise duruma isyan etti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu İsyan Etti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi binicilik sporcusu Berk Çetin tarafından sistematik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Bilic, yaşadığı olayları sosyal medya hesabından duyurarak, Çetin'in kendisini sürekli taciz ettiğini, tehdit ettiğini ve fiziksel şiddet uyguladığını belirtti.​

Bilic, yaptığı açıklamada, Çetin'in daha önce evine girmeye çalıştığını, kapısını zorladığını, siteye kurye kılığında girerek kendisini takip ettiğini ve şoförünü dövdüğünü ifade etti. Bu olaylar üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak Çetin'in bu kararı beş kez ihlal ettiğini belirtti.​

Son olarak, üyesi olduğu spor kulübünün restoranında Çetin tarafından yumruklanarak darp edildiğini söyleyen Bilic, darp raporu aldığını ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurduğunu açıkladı.​

Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu İsyan Etti - Resim : 1

'BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİNİ İSTEMİYORUM'

Bilic, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dönemediğim yüzlerce arama mesaj var, karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.​

Olayın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Berk Çetin'in Bilic'in oturduğu masanın başında beklediği ve ortamdan uzaklaşmak isteyen Bilic'i durdurup şiddet uyguladığı görülüyor.​

Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu İsyan Etti - Resim : 2

'KÖTÜ YORUMLAR HAYATIMI ETKİLİYOR'

Öte yandan, Danla Bilic’in eski sevgilisiyle isim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin, olayla ilgisi olmadığını belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Herkese iyi akşamlar. Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim, herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Artık hesabıma yorum yapmayın."

Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu İsyan Etti - Resim : 3

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