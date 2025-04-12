Danla Bilic Görür Görmez Ateş Püskürdü, Yumruklu Saldırı Sonrası Çirkin Yorumlar

Eski sevgilisi Jokey Berk Çetin tarafından darp ve tehdit edildiğini açıklayan fenomen Danla Bilic, hakkındaki sosyal medya yorumlarına isyan etti. Bilic ‘Nutkum tutuldu. ‘Ne yapmış ki, tokat atmış? Ne yapmış ki, dokunmuş, kaçmış? Kamerada sola vuruyor ama sağı gösteriyor,’ diyorlar.

Esma Karayel Esma Karayel
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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kısa süre önce Jokey Berk Çetin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medya hesabı Instagram’dan sık sık at çiftliğinden paylaşım yapan Danla Bilic, dün sevgilisi Berk Çetin’in kendisini darp ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir hem tehdit hem taciz edildiğini açıklayan fenomen, hukuki süreci başlattığını belirterek Berk Çetin’in hakkındaki uzaklaştırma kararını 5 kez ihlal ettiğini duyurmuştu.

Danla Bilic Görür Görmez Ateş Püskürdü, Yumruklu Saldırı Sonrası Çirkin Yorumlar - Resim : 1

'YORUMLARA NUTKUM TUTULDU'

Danla Bilic’ten yeni bir açıklama daha geldi. Instagram’dan bir video paylaşan Danla Bilic ‘Yorumlara nutkum tutuldu. ‘Ne yapmış ki, tokat atmış? Ne yapmış ki, dokunmuş, kaçmış? Kamerada sola vuruyor ama sağı gösteriyor,’ diyorlar’ sözleriyle tepki gösterdi.

'YUMRUKLANARAK DARP EDİLDİM'

Danla Bilic, KADES uygulaması ile olay yerine polis çağırdığını belirterek dün Eyüpsultan’da uğradığı şiddeti şöyle açıklamıştı: Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum.

Danla Bilic Görür Görmez Ateş Püskürdü, Yumruklu Saldırı Sonrası Çirkin Yorumlar - Resim : 2

'KURYE KILIĞINDA GİRİŞ YAPMIŞ'

Bilic, şu detayları vermişti: Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur.

'DEFALARCA TACİZ VE TEHDİT ETTİ'

Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

Danla Bilic Görür Görmez Ateş Püskürdü, Yumruklu Saldırı Sonrası Çirkin Yorumlar - Resim : 3

'DARP RAPORU ALDIM'

Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim.

Danla Bilic Görür Görmez Ateş Püskürdü, Yumruklu Saldırı Sonrası Çirkin Yorumlar - Resim : 4

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