'Geleceğin Yıldızı' Her Şeyini Kaybedebilir... Ünlü Sporcu Hakkında Korkunç Suçlama

ABD'nin Texas Üniversitesi'nde forma giyen ve National Football League (NFL) için geleceğin en parlak yıldızlarından biri olarak görülen 20 yaşındaki Amerikan futbolu oyuncusu Isaiah Bond, dün (10 Nisan Perşembe günü) "cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Isaiah Bond, aynı gün 25 bin dolar kefalet ödemesi karşılığında serbest bırakıldı.

Olayın spor gündemine oturması ve Bond'un NFL seçimlerinde şansını kaybedeceğinin tartışılmaya başlanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan futbolcu, hakkındaki iddialara yanıt vermek istediğini vurguladı. Bond, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda yapılan suçlamayla ilgili olarak kendimi savunmak ve ortaya atılan iddiaların kesinlikle yanlış olduğunu kanıtlamak için zaman ve fırsat yaratılmasından memnun olurum" dedi.

'SORUŞTURMAYA YARDIM EDECEĞİM'

Yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduğunu ve soruşturmaya yardımcı olmak için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Bond, "Ne yazık ki bu tür iddialar tam bir inceleme yapılmadığı takdirde ilgili herkes için zararlı olur. Yetkililer gerçeğe ve kanıtlara dayalı eksiksiz bir rapor sunana kadar herkesin bir karara varmayı ertelemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

NFL SEÇMELERİNDE ŞANSI YÜKSEKTİ

Ünlü sporcuya karşı yöneltilen suçlamanın detayları henüz bilinmezken, ülkede ilgiyle izlenen parlak kariyerinin bundan nasıl etkileneceği tartışma konusu oldu. Birçok spor yorumcusu, 24-26 Nisan tarihleri arasında Green Bay'de yapılacak olan NFL Seçmeleri'nde ikinci turdan seçilmesi beklenen genç yıldızın beklenmedik bir sonuçla karşılaşma olasılığının doğduğunu ifade etti.

Üniversite kariyeri boyunca oynadığı takımlarla önemli başarılara imza atıp profesyonellerin dikkatini üzerine çeken Bond, son olarak 4 Nisan'da NFL ekiplerinden Buffalo Bills ile özel bir antrenman yapmıştı.