Hadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum Yağdırdı

‘Esas Oğlan’ dizisi ile oyunculuğa adım atan Hadise, bakır saçlarını ayrılık sonrasında eski rengi sarıya boyattı. Eskiye dönen Hadise’nin sarı saçları, herkes tarafından olumlu karşılandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum Yağdırdı

Dijital platformda yayınlanan ‘Esas Oğlan’ dizisiyle dizi sektörüne de adım atan ünlü şarkıcı Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dizideki performansı sosyal medyada olumsuz karşılanan Hadise, aşk hayatında her şeyin iyi gittiğini duyurmuştu.

Yıllardır sarı saçları ile anılan Hadise, Esas Oğlan’ dizisinin galasına bakıra boyattığı saçları ile katılmış, geceye damga vurmuştu.

Hadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum Yağdırdı - Resim : 1

YENİDEN SARIŞIN OLDU

O Ses Türkiye jürisi Hadise’nin yeni aşkı umulduğundan daha kısa sürdü. Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez’den ayrılan Hadise bakıra boyattığı saçlarından da vazgeçti.

Hadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum Yağdırdı - Resim : 2

'BEKLEMEYİ DE SEVERİZ YA'

Son konserine eski sarı saçları ile dönen Hadise, seyircilerine de dert yandı. Hadise, şunları söyledi: Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya...

Hadise’nin sarı saçları sevenlerinin büyük beğenisini kazanırken, sosyal medyada ‘Ayrılık yaramış', 'Özüne dönmüş', 'Böyle daha güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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