Zuhal Topal ve İnci Türkay Yıllar Sonra Buluştu: O Kareye Yorum Yağdı

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisi, hafızalara kazınan karakterleriyle hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde sinema filmine uyarlanan dizinin iki sevilen karakteri bir araya geldi.

İzleyicilerin gönlünde taht kuran ve dizinin en dikkat çeken ikililerinden olan Suzan ve Betüş karakterleri, buluştu. Yıllar sonra dizinin sevilen oyuncularından Zuhal Topal ve İnci Türkay yeniden bir araya geldi. Suzan karakterine hayat veren Zuhal Topal ile Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay’ın buluşması, nostalji rüzgarı estirdi.

Zuhal Topal, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Hoş geldin canım arkadaşım. Çok özleşmişiz." notunu düşen Topal, eski dostuyla buluşmasını takipçilerine duyurdu.

İşte o paylaşım:

İkilinin buluşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşım, hayranlarından yoğun ilgi görürken; “Zaman geriye aksın”, "Duygulandım", “İkisi de gençleşmiş resmen” gibi yorumlar dikkat çekti.

SEVİLEN DİZİ SİNEMAYA UYARLANIYOR

Bir döneme damga vuran ve yıllar boyunca unutulmayan "Sihirli Annem" dizisi, şimdi beyazperdeye taşınıyor. Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yapımın sinema uyarlamasında sevilen oyuncular yeniden bir araya geliyor. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler filmde rol alacak.

Merakla beklenen projeden ilk set karesi de paylaşıldı. Dizide Perihan Peri karakterini canlandıran Gül Onat, sosyal medya hesabından film setinden bir fotoğraf yayınladı. Bu kare, hem eski oyuncu kadrosunu görmek isteyen hayranları heyecanlandırdı hem de nostalji rüzgarı estirdi.

Paylaşılan ilk karede, uzun süredir Londra’da yaşayan İnci Türkay’ın yanı sıra Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner, Nevra Serezli ve Gül Onat da yer aldı. Film, hem eski nesli yeniden çocukluk yıllarına götürmeyi hem de yeni kuşakla Sihirli Annem dünyasını tanıştırmayı hedefliyor.

DEFNE JOS FOSTER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sihirli Annem dizisinde 'Eda' karakterine hayat veren oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetmişti. Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü olarak bulunan Foster, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.