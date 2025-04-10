Selçuk Yöntem'den 'Öğrencileri Serbest Bırakın' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan süreç Türkiye’nin birçok kentinde protesto edildi.

Eylemlerde çok sayıda genç ve öğrenci de gözaltına alınırken, bunlardan birçoğu da tutuklanmıştı. Kamuoyundan gençlerin serbest bırakılması için çağrı üstüne çağrı gelirken, ünlü isimler de bu çağrılara destek verdi.

Bir çağrı da ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’den geldi. Yöntem gençlerin serbest bırakılması için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Instagram’dan bir paylaşım yapan Yöntem, “Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?” ifadelerini kullandı.

Yöntem’in paylaşımına sosyal medyadan beğeni yağdı.