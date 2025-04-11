Ünlü Oyuncudan Hayranlarını Üzen Haber! Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Ünlü oyuncu Eric Dane, verdiği haberle hayranlarını üzdü. ALS hastalığına yakalandığını açıklayan 52 yaşındaki aktör, işine devam edeceğini ve ailesiyle zaman geçireceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncudan Hayranlarını Üzen Haber! Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Euphoria ve Grey's Anatomy gibi projelerle de tanınan Hollywood yıldızı Eric Dane, bir dergiye verdiği röportajda ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını duyurdu. Haberi alınca başta sarsıldığını söyleyen ünlü oyuncu, "Hayatımın geri kalanında sevgi dolu ailemle beraber olacağım için minnettarım" dedi.

52 yaşındaki oyuncu, çalışmaya devam edebileceğini ve bu nedenle çok şanslı hissettiğini vurgulayarak, "Gelecek hafta Euphoria setine döneceğim, yeni projelere de devam edeceğim" diye konuştu. Euphoria'nın üçüncü sezon çekimlerinin 14 Nisan'da başlayacağını belirtildi.

ALS NEDİR?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de sahip olduğu, bu sebeple dünya genelinde daha fazla bilinir olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, "kas erimesi" olarak da tanımlanan, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin zarar görmesiyle oluşan nörolojik bir rahatsızlıktır. Beynin kas hareketlerini kontrol edememesi ve bu nedenden tüm kasların işlevsiz hale gelmesine sebep olan hastalığın kesin bir çözümü bulunmuyor.

Oscar Ödüllerinde Heyecanlandıran ‘2027’ Adımı, Yeni Kategori EklendiOscar Ödüllerinde Heyecanlandıran ‘2027’ Adımı, Yeni Kategori EklendiGüncel
Ünlü Lens Markasının Kör Ettiği Ortaya Çıktı: Vakalar Patladı! Hepsi Tek Tek ToplatılıyorÜnlü Lens Markasının Kör Ettiği Ortaya Çıktı: Vakalar Patladı! Hepsi Tek Tek ToplatılıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hollywood Hastalık
Son Güncelleme:
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Hadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum Yağdırdı Hadise’den Ayrılık Sonrası İlk Hamle
Zuhal Topal ve İnci Türkay Yıllar Sonra Buluştu: O Kareye Yorum Yağdı Yıllar Sonra Buluştular
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu 20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu