Ünlü Lens Markasının Kör Ettiği Ortaya Çıktı: Vakalar Patladı! Hepsi Tek Tek Toplatılıyor

Bausch + Lomb yetkilileri, geri çağırma süreci kapsamında göz sağlığı uzmanlarıyla iletişime geçtiklerini ve ürünlerin güvenli bir şekilde iade edilmesi için gerekli talimatları ilettiklerini açıkladı. Şirket, özellikle katarakt ameliyatı geçirmiş ve bu lensleri kullanan hastaların, herhangi bir semptom yaşamaları halinde hemen göz doktoruna başvurmaları gerektiğini vurguladı.