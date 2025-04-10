Ünlü Lens Markasının Kör Ettiği Ortaya Çıktı: Vakalar Patladı! Hepsi Tek Tek Toplatılıyor
Dünya çapında faaliyet gösteren göz sağlığı markası Bausch + Lomb, enVista göz içi lenslerinde ciddi komplikasyon riski tespit edilmesi üzerine tüm ürünlerini piyasadan çekme kararı aldı. Uzmanlar, lenslerin görme kaybına yol açabilecek TASS sendromuna neden olabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde göz sağlığı alanında faaliyet gösteren ve sektördeki en büyük firmalardan biri olan Bausch + Lomb, ciddi sağlık riskleri nedeniyle önemli bir karar aldı. Şirket, enVista markalı göz içi lenslerinin (IOL) tamamını gönüllü olarak piyasadan çektiğini duyurdu.
VAKALARDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Geri çağırma kararı, ABD’de satışa sunulmuş tüm enVista göz içi lenslerini kapsıyor. Şirket, kararın nedenini son dönemde bildirilen ciddi komplikasyon vakalarındaki artış olarak açıkladı. Özellikle Toksik Ön Segment Sendromu (TASS) adı verilen ve gözde iltihaplanmaya yol açan ciddi bir reaksiyonun, ürünle ilişkilendirilmiş olabileceği belirtildi.
GÖRME KAYBI RİSKİNE DİKKAT
TASS, göz içi cerrahisi sonrasında gelişebilen nadir fakat ciddi bir komplikasyon olarak tanımlanıyor. Tedavi edilmediği takdirde görme kaybına kadar varabilecek sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, bu tür reaksiyonların göz sağlığını kalıcı olarak etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Bausch + Lomb yetkilileri, geri çağırma süreci kapsamında göz sağlığı uzmanlarıyla iletişime geçtiklerini ve ürünlerin güvenli bir şekilde iade edilmesi için gerekli talimatları ilettiklerini açıkladı. Şirket, özellikle katarakt ameliyatı geçirmiş ve bu lensleri kullanan hastaların, herhangi bir semptom yaşamaları halinde hemen göz doktoruna başvurmaları gerektiğini vurguladı.