Eski Sevgili Kabusu: Danla Bilic'in Darp Edildiği Anlar Kamerada

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan’da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi. Kendisini darp eden eski sevgilisi Berk Çetin'in şiddetine uğrayan Bilic, olayın ardından KADES uygulamasıyla polis çağırarak yardım istedi.

Sosyal medya hesabından yaşadığı durumu anlatan Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının kaydettiği şekilde açık ve ağır bir şekilde yumruklandım. Aldığım darp raporu ile Aile İçi Büro'ya başvuruda bulundum. Hukuki sürecin etkili bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Danla Bilic'in eski sevgilisi 30 yaşındaki Berk Çetin, Eyüpsultan’daki bir spor kulübü restoranında Bilic’i darp etti. Bilic, KADES uygulamasıyla polis çağırırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Bilic, eski sevgilisinin, ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından sürekli takip, taciz, tehdit ve darp eylemlerine maruz kaldığını belirtti.

Bilic, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Berk Çetin'in sık sık yasayı ihlal ettiğini ve en son restoranda kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi. Yaşadığı tehditler ve darp sonrası bir kez daha şikayetçi olduğunu söyleyen ünlü isim, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

Biliç’in eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Berk Çetin'in Danla Bilic'in oturduğu masanın yanına geldiği ve daha sonra darp ettiği anlar görülüyor.

Kaynak: DHA