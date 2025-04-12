CHP'li Başarır Öğrenciyken Gözaltına Alındı: O Dönem 'Bu Hukuksuz' Diyen Avukat Hangi AKP'li İsim Çıktı?

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, bazıları cezaevine gönderildi. Tepkiler büyürken, benzer bir tablonun 28 Şubat döneminde de yaşandığı ortaya çıktı. O yıllarda protestoya katılan gençlerden biri CHP’li Ali Mahir Başarır, serbest kalmalarını sağlayansa dönemin genç avukatı, bugünün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’di.

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CHP'li Başarır Öğrenciyken Gözaltına Alındı: O Dönem 'Bu Hukuksuz' Diyen Avukat Hangi AKP'li İsim Çıktı?

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle cezaevine konan gençlere destek yağarken, benzer bir sürecin 28 Şubat döneminde de yaşandığı ortaya çıktı. O dönem gözaltına alınan öğrencileri savunan isimlerden biri ise bugünün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’di.

CHP'li Başarır Öğrenciyken Gözaltına Alındı: O Dönem 'Bu Hukuksuz' Diyen Avukat Hangi AKP'li İsim Çıktı? - Resim : 1

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla tüm ülkeye yayılan protesto gösterilerinde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Yüzlerce gencin 'anayasal haklarını kullandıkları' için tutuklanarak cezaevine gönderilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bayramı cezaevinde geçiren öğrenciler için siyaset ve sanat camiasından destek mesajları geldi.

CHP'li Başarır Öğrenciyken Gözaltına Alındı: O Dönem 'Bu Hukuksuz' Diyen Avukat Hangi AKP'li İsim Çıktı? - Resim : 2

Nefes gazetesinde 'Duvarların Dili Olsa' bölümünde bugün dikkat çeken bir bilgi aktarıldı. Habere göre, 1990'lı yılların sonunda 28 Şubat sürecinde üniversite öğrencilerinin protesto eylemleri devam ederken, CHP'nin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da henüz hukuk fakültesinde öğrenci. Başarır, diğer öğrencilerle birlikte başörtüsü yasağını protesto eylemine katıldığı için gözaltına alınmış. Gözaltına alınan tüm gençleri ise 'gözaltının hukuksuz olduğunu' söyleyerek serbest bırakılmasını sağlayan isim ise o günlerde genç bir avukat olan AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler olmuş.

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Kaynak: Nefes

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