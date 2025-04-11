15 Yaşındaki Sümeyra’nın Ölümü Meclis Gündeminde

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası alan Melek Gelir, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan bir dershanede fizik öğretmenliği yapıyordu. Sakarya Ferizli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gelir, cezaevinde olmasına rağmen üç çocuğu Bolu’da yaşamaya devam ediyordu. Melek Gelir’in çocukları, annelerinin tutuklu olmasının ardından zorlu bir döneme girdi Melek Gelir’in 15 yaşındaki kızı Sümeyra, annesi cezaevindeyken kardeşlerine bakmak zorunda kaldı. Annesinin cezaevinde olmasından dolayı sık sık görüşmeye gidemeyen çocuklar, Melek Gelir’in cezaevinden nakil talebinde bulunmuş ancak bu talepler olumlu sonuçlanmamıştı.

15 yaşındaki Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da Bolu’daki evinde sabah yatağında ölü olarak bulundu. Sümeyra'dan geriye, bir gün önce annesiyle yaptığı açık görüşte çektirdiği fotoğrafı kaldı. Kalbi duran küçük kızın cenazesi Bolu’da toprağa verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşanan olaya, “Annesi tutuklu bir çocuk öldü, mutlu musunuz?” sözleriyle tepki gösterdi. Gergerlioğlu, Melek Gelir'in çocuklarına yakın olan Bolu Cezaevi'ne nakledilmek istediğini ancak bu isteği gerçekleşemeden kızını kaybettiğini söyledi

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de Meclis kürsüsünden, "Bu dram milat olsun" diye seslendi. Sema Silkin Ün, "Aklı tutulanlar, vicdanı kuruyanlar yüzünden 15 yaşında bir kız, bir bayram gecesi Bayram kıyafetinden çıkıp kefen giydi Sorumluluğumuz tam olarak budur Bayramlığı kefen yaptıran o acıdır Sümeyra'nın dramı milat olsun. Aynı durumdaki annelere yeniden yargılama yolu açılsın." dedi.

SÜMEYRA'NIN ÖLÜMÜ MECLİS GÜNDEMİNDE

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Sümeyra'nın ölümünü bir kez daha Meclis'e taşıdı. Esen, TBMM’de yaptığı açıklamada, küçük Sümeyra’nın vefatının ardından adalet sistemine sert eleştirilerde bulundu. Esen, “Henüz küçücük bir çocukken annesi cezaevindeydi. Kardeşlerine bakmaya çalıştı. Bir sabah kalbi durdu. Bu ülkenin adalet yükü onun küçücük göğsüne ağır geldi. Artık aramızda değil.” ifadelerini kullandı.

Elif Esen, Sümeyra’nın ölümünün sadece bir trajedi değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın ağır bir sınavı olduğunu belirtti. Esen, mağdur hükümlüler için yeniden yargılama yapılması çağrısında bulundu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yalçınkaya kararıyla ilgili eleştirilerde bulundu. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2023 yılında açıkça ihlal kararı verdi. Ama Türkiye hâlâ aynı dosyalarda aynı cezaları vermeye devam ediyor." dedi.

Esen, “Yalçınkaya kararının emsal alındığı bazı davalarda serbest kalan insanlar varken, aynı iddialarla farklı davalarda emsal alınmadığı için içeride olanlar arasında fark yok, birileri mağdur durumda” diyerek, Türkiye’nin hukuka dönmesi gerektiğini vurguladı. “Sümeyra, artık susulmaması gereken bir çağrının adıdır” diyen Esen, adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiğinin altını çizdi.