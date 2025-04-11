Trafik Kanunu Değişiyor! Detaylar Belli Oldu... Cezalar Yüzde 200 Artacak, Ehliyete El Koyma Süresi Uzuyor

AKP, Karayolları Trafik Kanunu'nu güncellemek amacıyla yeni bir yasa teklifi hazırlığında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Karayolları Trafik Kanunu'nun değişeceğini ve yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı’nın raporları ve etki analizleri doğrultusunda, son iki yılda meydana gelen trafik kazalarının sebepleri detaylı şekilde incelendi.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, yapılan incelemelerde, 200 maddelik kanunun 32 maddesinde değişiklik yapılması uygun görüldü. Değişikliklerle, trafik cezalarındaki artış oranının yüzde 100 ile 200 arasında olacağı belirtildi. Kırmızı ışık ve hız ihlali gibi suçlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, kırmızı ışık kuralını bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücülerin ehliyetlerine 3 ay süreyle el konulacak. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 135 gün, aynı suçu bir yıl içinde üç kez işleyenlerin sürücü belgelerine 180 gün (6 ay) süreyle el konulacak. Hız sınırlarını aşanların da cezaları artıyor. Bir yıl içinde 5 kere yüzde 30'dan fazla aşanların ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE YÜKSEK CEZALAR

Alkol etkisiyle araç kullanan sürücülere yönelik cezalar da sertleşiyor. 0.50 promil üzeri alkol alarak araç kullanan sürücüler için ehliyete el koyma süresi 1 yıla çıkarılacak. Ayrıca, alkollü araç kullanma suçunun cezası, 5 yıl boyunca ehliyete el koyma süresine kadar artırılabilecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanan sürücüler için ise bu süre 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Bu değişiklikle, trafik güvenliği sağlanarak, daha ciddi cezalarla tehlikeli sürüşlerin önlenmesi amaçlanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ ŞARTLAR

65 yaş üstü sürücüler için yeni ehliyet koşulları getirilecek. Yaşlılık nedeniyle fiziksel ve psikolojik yeterliliği olmayan sürücüler, trafiğe çıkamayacak. 65 yaş ve üzeri her sürücü, her yıl bir kez sağlık testlerinden geçmek zorunda olacak. Eğer sürücü, gerekli koşulları sağlamazsa, ömür boyu trafikten men edilmesi gündeme gelebilecek. Bu düzenleme, yaşlı sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atmalarının önüne geçilmesi amacıyla getirildi.

Kaynak: Yeni Şafak