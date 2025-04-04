Mahkemeden Sürücüleri Havaya Uçuracak Karar! Trafikte Yeni Dönem: Hepsi Teker Teker Kaldırılıyor

Fransa'da trafikte sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde uzun süredir tartışma konusu olan yol tümsekleriyle ilgili, Toulon İdare Mahkemesi dikkat çekici bir karar aldı. Artı33'ün haberine göre sürücülerden gelen yoğun şikayetler sonucunda açılan davada, standartlara uygun olmayan hız kesici tümseklerin kaldırılmasına hükmedildi.