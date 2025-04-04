Mahkemeden Sürücüleri Havaya Uçuracak Karar! Trafikte Yeni Dönem: Hepsi Teker Teker Kaldırılıyor
Fransa'da sürücülerden gelen şikayetler sonuç verdi. Mahkeme, standartlara uymayan hız kesici tümseklerin kaldırılmasına karar verdi. Artık sürücüler bu tümsekleri yasal yolla şikayet edebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da trafikte sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde uzun süredir tartışma konusu olan yol tümsekleriyle ilgili, Toulon İdare Mahkemesi dikkat çekici bir karar aldı. Artı33'ün haberine göre sürücülerden gelen yoğun şikayetler sonucunda açılan davada, standartlara uygun olmayan hız kesici tümseklerin kaldırılmasına hükmedildi.
Mahkemenin kararı, ülkedeki yaklaşık 450 bin yol tümseğini gündeme taşıdı. Özellikle rahatsızlık yarattığı ve sürüş konforunu olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayet edilen hız kesicilerin büyük bir kısmının mevcut yönetmeliklere uygun olmadığı tespit edildi.
SÜRÜCÜLER TÜMSEKLERİ ŞİKAYET EDEBİLECEK
Yapılan açıklamalara göre, mahkeme kararıyla birlikte sürücüler artık standartlara uymayan hız kesicileri ilgili makamlara bildirebilecek. Böylece vatandaşlar, yol güvenliğiyle ilgili daha doğrudan söz sahibi olabilecek.
YASAL STANDART BELİRLENDİ
Fransa'daki mevcut mevzuata göre, yol tümseklerinin belirli teknik ve konumsal standartlara uyması gerekiyor.
Şekil ve boyut: İki ana tip bulunuyor; yolun tamamını kaplayan "dos-d’âne" (kambur tümsek) ve eğimi %10’u geçmeyen “trapez platformlar”.
Yerleşim: Sadece hız sınırının 30 km/s olduğu bölgelerde yer alabiliyor.
Yoğunluk: Günde 3.000’den fazla aracın geçtiği yollar ve toplu taşıma güzergahlarında bulunmamalı.
Konum: Virajlardan en az 40 metre, köprülerden ise minimum 25 metre uzaklıkta olmalı.