Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı

Daha önce birçok farklı suçtan haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine “uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Polat çiftine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir video nedeniyle çiftin “uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.

Polat çifti, ifadelerinde suçlamaları reddetmiş, Engin Polat videoyla ilgili, “Bu bir itibar suikastıdır” demişti. Emniyette yapılan sağlık kontrolleri sonrası evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, çift serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı sonuçlara göre, Dilan ve Engin Polat'ın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

İşte o raporlar:

Kaynak: ANKA