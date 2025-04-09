Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında evlerinde çekilen bir video nedeniyle 'uyuşturucu' soruşturması başlatılmıştı. Polat çiftinin Adli Tıp raporu sonucu ortaya çıktı.

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Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı

Daha önce birçok farklı suçtan haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine “uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Polat çiftine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir video nedeniyle çiftin “uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.

Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı - Resim : 2

Polat çifti, ifadelerinde suçlamaları reddetmiş, Engin Polat videoyla ilgili, “Bu bir itibar suikastıdır” demişti. Emniyette yapılan sağlık kontrolleri sonrası evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, çift serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı sonuçlara göre, Dilan ve Engin Polat'ın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

İşte o raporlar:

Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı - Resim : 3

Gözler Bu Soruşturmadaydı! Dilan ve Engin Polat İçin Beklenen Rapor Çıktı - Resim : 4

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Dilan Polat Engin Polat Soruşturma Dava Uyuşturucu
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