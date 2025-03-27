Dilan Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkarıldı: TMSF Tek Tek Açıkladı: Hangi Araç, Ne Kadar? İşte İhalenin Detayları

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 4 Kasım 2023'te tutuklandı. Sanıklar hakkında 'kara para aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ARALARINDA YOK YOK!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın şirketlerine ve lüks araçlarına el konuldu.

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Dilan Polat ve eşi engin Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından lüks araçlara ne olacağı gündem olmuştu.

SATIŞA ÇIKIYOR

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların açık ihale yöntemiyle satılacağı öğrenildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesinden araçların satışı için ilan verdi. İhale 22 Nisan 2025 saat 10.00’da gerçekleşecek.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

TEKLİF NASIL VERİLECEK?

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

HANGİ ARAÇ, NE KADAR?

TMSF resmi internet sitesinde araçların bedeli şöyle açıklandı: