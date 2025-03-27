‘Hocaların Hocası’ ve Milli Kayakçı ‘İhmal Oteli’nde Can Verdi! Geriye Sadece Başarı Hikayeleri Kaldı

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kafe-restoran bölümünde başlayan alevler, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi sekiz, arka cephesi ise altı katlı olan otel, kısa sürede yangının etkisi altına girdi. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına aldı.

'HOCALARIN HOCASI' VE MİLLİ KAYAKÇIDAN ACI HABER

1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin olmadığı belirtildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta (24) hayatını kaybetti.

2022 yılında AA muhabirine verdiği röportajda sporcu bir aileden geldiğini ve 2,5 yaşından itibaren kayak yaptığını belirten Milli kayakçı Berkin Usta, bu noktaya gelebilmek için büyük emek verdiğini açıklamıştı.

OLİMPİYATLARA KATILMAK EN BÜYÜK HAYALİYMİŞ

"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizim de dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum."

İLK ÖĞRETMENİ BABASI

Berkin Usta, "Alp disiplini ile ilgilenmeye nasıl başladınız?" sorusuna ise, "Babam da kuzenim de eski milli kayakçı. 6 yaşına kadar babamla birlikte kaydıktan sonra bir yarış kulübüne girdim, böylece profesyonel spor hayatım da başlamış oldu. 11 yaşımda milli takıma katıldım; 12 yaşımdan bu yana ise uluslararası yarışmalarda yarışıyorum” şeklinde yanıt vermişti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Berkin Usta'nın başarı hikayesi, iki yıl önce TRT Spor'da yayınlanan "Olimpiyat Yıldızları" programında da anlatılmıştı.

Baba Yahya Usta, oğlunu şu sözlerle anlatmıştı: "Berkin daha ayakta duramıyordu, biz kayakla kaydırmaya başladık ve sevdirdik. 5 yaşından sonra bizden koptu ve yurt dışına göndermeye başladık. Çocukluğunu yaşayamadı, ailesini yaşayamadı, okulunu yaşayamadı. Bizim inancımız, atalarımız hep demiştir spor barıştır, bu inançta yürüdük. Çok büyük başarılar elde etti, son 15 - 16 yıldır Türkiye şampiyonu."

ANNEDEN DUYGU DOLU SÖZLER

Anne Fulya Usta ise oğlunun küçük yaşta kayağa başlamasıyla ilgili duygularını, "Çok küçük diye ben biraz korku içindeydim. O zaman çok küçük kayak ayakkabılarımız yoktu, önlerine çorap doldurarak çalışan kardeşlerimizle birlikte kayağa başladı. 5 yaşında Erkan hocaya verdik biz. Bir anne olarak çok küçük olduğu için panik oluyordum” sözleriyle paylaşmıştı.

'BİR KEŞİF OLDU BERKAN'

Milli kayakçı Berkin'in hocası Erkan Yeşilova, öğrencisiyle tanışma süreci için ise şunları söylemişti: "Annesinden bir petrol ofisinde teslim almıştım, daha evveliyatı var Berkin'i burada kayarken görmüştüm babasıyla. Benden önceki hocası babasıydı tabi ki. Ben otelde annesini gördüğümde 'Bu çocuğu mutlaka bana vermelisin' diye böyle o zamandan bu zamana Berkin'i annesinden istedim. Aile de bizi kırmadı. Biz de o zaman sporcu yetiştiriyorduk, bir keşif gibi bir şey oldu Berkin benim için."

Berkin Usta da programda sporcu bir aileden geldiğini ve babası ile kuzenlerinin milli sporcu olduğunu belirterek, "Ben de bu sayede kayağa 2,5 yaşındayken başladım. Yaşım biraz daha büyüdükten sonra bir kulübe gittim ve sporculuk hayatım orada başladı. 11 yaşında milli takım kamplarına gitme fırsatı buldum" ifadelerini kullanmıştı.

OTELE DÜN AKŞAM GELMİŞLER

Türk kayak sporunda çok önemli bir yere sahip olan ‘Hocaların Hocası’ Yahya Usta ve oğlu milli kayakçı, Berkin Usta’nın kayak malzemelerini toplamak için otele dün gece geldiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi