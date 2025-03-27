'Düşüncesini WhatsApp'tan Paylaşan Şehit Çocuğu Yurttan Atıldı' İddiası Meclis Gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Görkem Akşit’in WhatsApp grubuna “Arkadaşlar, bütün ülke genelindeki üniversite arkadaşlarımız yapılan haksızlıklara karşı direnirken, burada böyle oturmak benim kanıma dokunuyor” yazdığı için şikayet edilmesinin ardından KYK yurdundan atıldığı iddialarını Meclis gündemine getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Bakan, “Bir şehit çocuğu deprem bölgesinde üniversite okuyor, ülkesindeki haksızlarla, hukuksuzluklarla ilgili bir yurttaş olarak duyduğu rahatsızlığı arkadaşlarıyla paylaşıyor ve devletin yurdundan atılıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan, şu soruları yöneltti:

1- Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Görkem Akşit’in KYK yurdundan çıkarılmasının gerekçesi nedir? Bu kararın alınmasında herhangi bir siyasi saik olup olmadığı araştırılmış mıdır?

2- Vatanı için canını feda etmiş bir şehidin evladının yaptığı bir paylaşım nedeniyle öğrenci yurdundan çıkarılması nasıl izah edilmektedir? Bakanlığınız konuyla ilgili hangi adımları atacaktır?

3- KYK yurt müdürü Murat Artar’ın geçmişte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve kısa sürede yurt müdürü yapıldığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, kendisi hangi kriterlere göre bu göreve atanmıştır?

4- Görkem Akşit’in yurt hakkının iptal edilmesi sürecinde KYK yönetmeliklerine ve ilgili mevzuata uygun bir işlem yapılmış mıdır?

5- Hatay’daki öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin barınma hakkını korumaya yönelik herhangi bir denetim mekanizması işletilmekte midir?

6- Deprem bölgesinde öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için Bakanlığınız tarafından atılan somut adımlar nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi