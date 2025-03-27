Bakan Yerlikaya Açıkladı, ‘İmamoğlu Protestolarında’ 260 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan gösteri ve eylemlerde yakalanan bin 879 kişiden 260'ının tutuklandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, tutuklu sayılarının arttığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkemizin huzurunu tehdit eden bir süreç yaşandı. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polisimize asitlerle, Molotoflarla saldırıldı. Manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder.

Hiçbir algı operasyonu gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet haktır. Silahsız ve saldırısız her gösterinin başımızın üstünde yeri ver.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

O taşlar, bıçaklar, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mıdır? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ne düşündüler acaba. Boykot çağrısı yapmakla amaçlanan nedir. Yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek...

260 KİŞİ TUTUKLANDI

1879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları anaları babaları yok mu?"

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Kaynak: Haber Merkezi

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