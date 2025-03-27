Dilek İmamoğlu'nun Avukatından '3 Milyon 800 Bin TL'lik' Alışveriş İddiasına Yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan sürecin ardından kamuoyundan büyük tepki geldi. İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gece eşi Dilek İmamoğlu’nun milyonlarca liralık alışveriş yaptığı ve faturasının da İBB’ye kesildiği iddiaları ortaya atıldı.

Söz konusu iddialara ilişkin Dilek İmamoğlu’nun avukatından açıklama geldi. Avukat Nusret Yılmaz’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, “26 Mart 2025 tarihli Takvim gazetesi internet sitesinde yayınlanan “Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den” başlıklı metin; haber niteliğinde olmayıp, yalan ve iftiradan ibarettir. Başlığından da anlaşıldığı üzere, bilgilendirme, inceleme ya da değerlendirme amacıyla değil, sadece itibar suikastı yapmak amacıyla kurgulanmıştır. Ana hedefi aleyhte kamuoyu oluşturmaktır. Sorumlular hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Söz konusu iddiayı ‘tek bir merkezden yayılan iftira’ olarak nitelendiren Yılmaz, “uzun seneler boyu insanların mağdur edilmesinden hiç ders çıkarılmadığı görülmektedir” dedi ve açıklamasını şöyle noktaladı:

“Kula minnet eyleyenlere ve kıblesi menfaat olanlara hatırlatmakta fayda var… Bu zulmü Takvim’ler yazmasa da; sözler söyleyeni, yazılar yazanı takip eder. Asıl olan vicdan ve adalet terazisidir. Adalet terazisinin tartı günü, çıkacak hesaba hazır olmak lazımdır.”

Kaynak: Haber Merkezi