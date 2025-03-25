Kadınlara Yönelik Çirkin Sözlere Dilek İmamoğlu'ndan Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen soruşturmada İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte kendisine destek amaçlı düzenlenen gösteriler büyüdü.

Görevden alınan İmamoğlu'na destek mesajları yağarken, sosyal medya üzerinden hem şahsına hem ailesine yönelik çirkin ifadeler ve hakaret içeren paylaşımlar da yapılmaya başlandı. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na karşı söylenen çirkin sözlere yanıt geldi.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan hem de kendisi ve kayınvalidesine yönelik kullanılan saygısız dile tepki gösterdi.

'NEFRETTEN İYİLİK DOĞMAZ'

Dilek İmamoğlu, paylaşımında "Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız. Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi