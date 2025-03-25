Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediyeye düzenlenen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta da "yolsuzluk" dosyasından tutuklandı.

Belediye başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'na destek için günlerdir Saraçhane başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında gösteriler düzenlenirken, Silivri Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu adına kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

'EKREM MİLLETTİR'

İmamoğlu'nun hesabından paylaşılan son videoda; İBB Başkanı'nın vatandaşlarla bir arada olduğu anlar ve kendisine destek veren vatandaşların görüntüleri yer aldı. Videoda "Ekrem millettir" adlı bir şarkı da kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi