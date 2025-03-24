Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Umudumuz Yüksek, Cesaretimiz Sonsuz; Başaracağız!'

Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj geldi. İmamoğlu, "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!" ifadelerini kullandı.

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Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Umudumuz Yüksek, Cesaretimiz Sonsuz; Başaracağız!'

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Torun, ziyaretin ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı paylaştı.

Torun paylaşımında, "Bugün Silivri zindanında ziyaret ettiğim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bana emanet ederek halkımıza ulaştırılmasını rica ettiği mesajı paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında ceketini çıkartıp, kollarını sıvayarak giriştiği mücadeleye umutlarımızı büyüterek ve cesaretle sarılıyor. Demokrasiye sahip çıkan milyonların dayanışması soğuk Silivri duvarlarını dahi ısıtıyor. 86 milyonun mücadelesi ve dualarıyla başaracağız. Başaracağız." ifadelerini kullandı.

'UMUDUMUZ YÜKSEK, CESARETİMİZ SONSUZ'

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"

Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Umudumuz Yüksek, Cesaretimiz Sonsuz; Başaracağız!' - Resim : 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden Mesaj GönderdiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden Mesaj GönderdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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